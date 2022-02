Luka Mezgec: “Extra gemotiveerd door komst Groenewegen”

Luka Mezgec eindigde als tweede in de vierde etappe van de Saudi Tour. De renner van BikeExchange-Jayco won het sprintje met Tim Declercq voor de tweede plaats. “Ik wist dat ik Quick-Step Alpha Vinyl moest volgen toen de wind kwam opspelen.”

“Ik ben blij met mijn vorm aan het begin van het seizoen. Jammer genoeg bleef er iemand alleen weg vandaag. Voor de koers hebben we verkend hier dus ik wist dat de beklimming zwaar ging worden”, aldus de Sloveen. “Bahrain-Victorious reed goed voor hun leider (Santiago Buitrago, red.), maar Quick-Step Alpha Vinyl was echt sterk vandaag. Ze hebben het peloton uit elkaar gereden. We weten dat ze superieur zijn als er veel wind is dus ik heb ze proberen te volgen vandaag.”

Donderdag toonde Mezgec zijn goede benen al eens met een sterke lead-out voor Dylan Groenewegen. ““Dit was echt een geweldige lead-out, ik hoefde maar 100 meter te sprinten”, zei Groenewegen toen.

Mezgec was na afloop met zijn hoofd al weer bij de mogelijke sprint van morgen. “Morgen gaan we weer voor de sprint gaan met Dylan (Groenewegen, red.). Ik was echt extra gemotiveerd toen ik hoorde dat Dylan naar de ploeg kwam. Ik hoop dat dit jaar ons jaar wordt. We hebben de juiste renners voor een goede sprinttrein, nu moeten we ervoor zorgen dat we de juiste beslissingen op het goede moment nemen. Met Dylan hebben we natuurlijk kans op veel overwinningen”, aldus Mezgec na afloop in het flashinterview.