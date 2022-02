Groenewegen na zege: “Geweldig, ik hoefde maar 100 meter te sprinten”

Dinsdag kwam Dylan Groenewegen niet in het stuk voor, twee dagen later ziet de wereld er helemaal anders uit. De rappe Nederlander boekte donderdag in de Saudi Tour zijn eerste zege van 2022 en voor zijn nieuwe werkgever BikeExchange-Jayco. Groenewegen was na afloop vol lof over zijn ploeggenoten. “Dit was echt een geweldige lead-out, ik hoefde maar 100 meter te sprinten.”

In de eerste sprintersetappe van de Saudi Tour verliep de spurtvoorbereiding van BikeExchange-Jayco allesbehalve vlekkeloos, maar vandaag liep alles gesmeerd en begon Groenewegen in een perfecte positie aan de eindsprint. “We hadden vandaag een nieuw plan uitgestippeld en iedereen deed zijn werk heel erg goed. Ik moet de ploeg bedanken. We hebben het vandaag goedgemaakt”, gaf Groenewegen na afloop aan in het flashinterview.

“Dit is goed voor mijn moraal”

Luka Mezgec, de sprintaantrekker van Groenewegen, wist de Nederlander perfect te piloteren in de laatste honderden meters. “Vandaag waren alle jongens erg sterk. We werken pas net samen, maar vandaag leek het wel alsof we al drie jaar met elkaar koersen. We hebben veel geleerd van de etappe van dinsdag. Dit is goed voor mijn moraal. Een mooie start voor mij en de ploeg.”

Groenewegen werd onderweg ook uit de gevarenzone gehouden door zijn ploeggenoten, ook toen er verschillende waaiers ontstonden. “Het was echt een hectische etappe, maar de ploeg wist me telkens in een goede positie te brengen. Met de tegenwind kwam iedereen weer terug, wat voor ons ook wel gunstig was”, aldus Groenewegen, die zich zaterdag in de slotetappe weer mag opmaken voor een eventuele massasprint.