Luis Léon Sánchez: “Deze zege geeft mij motivatie voor de tweede seizoenshelft”

Luis Léon Sánchez heeft met tevredenheid gereageerd op zijn overwinning in de Ordiziako Klasika. De rasaanvaller van Astana-Premier Tech overleefde de zware finale in de Baskische koers en won vervolgens de sprint van een kleine kopgroep. “Ik was gemotiveerd om mee te doen voor de zege en uiteindelijk is het allemaal behoorlijk goed uitgepakt”, kan hij lachen.

“Ik ben hier aan de start verschenen na een goede pauze en heb die goed gebruikt om mentaal en fysiek uit te rusten”, kijkt Sánchez terug op de afgelopen weken. “Het is altijd een beetje gek om dan weer te rijden, omdat je niet weet hoe je ervoor staat in vergelijking met je rivalen.”

De ervaren LLS bedankte zijn ploeg na afloop. Vooral Óscar Rodriguez was belangrijk, omdat hij op de laatste klim van de dag, de Alto de Abaltzisketa, demarreerde. Slechts vijf renners konden hem volgen, waaronder Sánchez. In de straten van Ordizia werd uiteindelijk gesprint voor de zege. In die spurt klopte Sánchez zijn negentien jaar jongere landgenoot Juan Ayuso.

“Mijn ploeggenoten hebben geweldig werk geleverd en in de finale kon ik Óscar volgen in de kopgroep. We hebben goed samengewerkt en dankzij zijn aanval kon ik een mooie zege boeken. Ik ben heel blij met deze overwinning. Dat levert motivatie op voor de tweede helft van het seizoen”, aldus de 37-jarige hardrijder.