Luis León Sánchez blijft Ayuso voor in Ordiziako Klasika

Luis León Sánchez heeft de Ordiziako Klasika gewonnen. In Ordiziako sprintte de Spaanse renner van Astana-Premier Tech sneller dan vijf medeaanvallers, met wie hij in de afdaling naar de finish was weggereden. Op de erelijst volgt hij Simon Carr op, die vorig jaar met de winst ging lopen.

Terwijl dit weekend de ogen vooral op de Olympische Spelen zijn gericht, stond voor een ander deel van het peloton in Spaans Baskenland de 98e Prueba Villafranca de Ordizia op de agenda. De wedstrijd over 165,7 kilometer ging over vijf plaatselijke ronden door en rond Ordizia, met in iedere ronde de Alto de Abaltzisketa (2,8 km aan 8,6%). De laatste twee omlopen werden extra lastig gemaakt met de beklimming van de Alto de Altzo.

In het begin van de wedstrijd ontstond een kopgroep met vijf man, met Felipe Orts, Oier Lazkano, Márton Dina, Ibai Azurmendi en Xavi Cañellas. Het vijftal pakte drie minuten op het peloton, waar UAE Emirates, waar Marco Marcato terugkeerde na een hartprobleem, en Astana de vlucht controleerden. Op de eerste beklimming van de Altzo viel de ontsnapping uit elkaar. Lazkano ging solo verder, maar de verschillen waren op dat moment nog maar klein.

Peloton begint gegroepeerd aan slotronde

Op 45 kilometer van de aankomst, op de vierde beklimming van de Abaltzisketa, werd Lazkano bijgehaald door het peloton en kon de koers opnieuw beginnen. Gegroepeerd kwam het peloton over de top; de beslissing zou vallen in de laatste ronde van 35 kilometer. Vlak na het ingaan van de slotronde reed Mathias Norsgaard weg en de Deense tempobeul van Movistar pakte meteen een mooi gaatje.

Op de laatste passage van de Altzo werd Norsgaard bijgehaald, maar met Gonzalo Serrano had Movistar ook de volgende aanvaller in huis. De Spaanse puncheur, die eerder dit seizoen al de openingsetappe van de Ruta del Sol won, maakte er een lange sprint naar de top van en dook met een kleine voorsprong de afdaling in. Desondanks werd hij voor de laatste klim van de dag, de Abaltzisketa, weer ingelopen.

Rosa opent de debatten

Diego Rosa opende op de slotklim de debatten en aanvankelijk liet het peloton de klimmer van Arkéa Samsic begaan. Toch werd het gat nog op de klim weer dichtgereden. Vanuit het fors uitgedunde peloton probeerden verschillende renners weg te komen, onder wie Óscar Rodríguez. Toch kwam een kleine groep met zo’n twaalf renners als eerste over de top. Vanaf dan was het nog tien kilometer in dalende lijn naar de streep.

In de afdaling scheurde de groep, waarbij zes renners wegreden. Het waren de ploeggenoten Luis León Sánchez en Óscar Rodríguez van Astana-Premier Tech, Héctor Carretero (Movistar), Juan Ayuso, het toptalent van UAE Emirates, Roger Adrià (Kern Pharma) en Mikel Iturria (Euskaltel). In de slotfase probeerden verschillende renners tevergeefs een sprint nog te ontlopen. Uiteindelijk spurtte Sánchez net wat sneller dan Ayuso. Adrià werd derde.

Voor Sánchez was het zijn eerste zege van het seizoen. Eerder was hij al onder meer tweede in de eerste etappe van de Volta a Catalunya en derde in de Gran Premio Miguel Indurain. Voor Astana-Premier Tech was dit het tiende succes van het jaar.