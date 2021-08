Lucy Kennedy (33) zet na dit seizoen punt achter carrière

Lucy Kennedy is bezig aan haar laatste maanden als profwielrenster. De 33-jarige renster van Team BikeExchange zet na dit seizoen namelijk een punt achter haar carrière. Laatbloeier Kennedy werd pas in 2018 prof bij (toen nog) Mitchelton-Scott, maar wist in haar korte profcarrière wel enkele mooie wedstrijden te winnen.

Zo won Kennedy tot twee keer toe de Herald Sun Tour en was ze twee jaar geleden de beste in de Clásica San Sebastián voor vrouwen. Ze won in 2019 eveneens de eendagskoers Durango-Durango Emakumeen Saria en ook de Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche staat op haar palmares. Twee seizoenen geleden werd ze ook knap tweede in de Tour Down Under.

Kennedy heeft het na vier seizoenen wel gezien in het profpeloton. “Ik heb ontzettend veel te zeggen, aangezien het echt een rollercoaster was, maar ik focus me nu eerst nog op mijn laatste wedstrijden. Ik wil nog één keer genieten van deze prachtige sport”, schrijft ze op social media.

Eerder deze maand besloot een ploeggenote van Kennedy, Janneke Ensing, ook haar afscheid aan te kondigen. Voor de 34-jarige Ensing wordt de Ronde van Drenthe haar laatste wedstrijd.