Lucinda Brand zeker van eindwinst Wereldbeker na afmelding Betsema

Lucinda Brand heeft zichzelf opgevolgd als winnares van de Wereldbeker veldrijden. Aangezien Denise Betsema heeft besloten om de veldrit in Flamanville aan zich voorbij te laten gaan, is de wereldkampioene van Baloise Trek Lions niet meer in te halen in het klassement.

Na dertien wereldbekerwedstrijden staat Brand aan kop met 402 punten, 59 meer dan nummer twee Betsema. Omdat Brand niet aan de start verscheen van de volgende ronde in Flamanville, had Betsema fors kunnen inlopen bij een zege of als ze kort eindigde. Maar ook de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal schrapte de Franse veldrit van haar programma om extra rust te nemen in aanloop naar de cross van Hoogerheide en het WK veldrijden in Fayetteville.

In Hoogerheide, de laatste manche van de Wereldbeker, zijn ‘slechts’ veertig punten te verdienen voor de winnares, dus heeft Brand een veilige voorsprong. De Dordtse veldrijdster zegevierde dit seizoen in de wereldbekerwedstrijden van Fayetteville, Tábor, Besançon, Namen, Dendermonde en Hulst. Het is haar tweede eindoverwinning in de Wereldbeker: vorig seizoen won ze voor het eerst het regelmatigheidscriterium.