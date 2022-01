Denise Betsema start toch niet in Wereldbeker Flamanville

Denise Betsema heeft de Wereldbeker Flamanville van haar programma geschrapt. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal was door bondscoach Gerben de Knegt opgenomen in de Nederlandse selectie, maar ze geeft de voorkeur aan extra rust.

Haar Belgische ploeg laat weten dat Betsema na een drukke kerstperiode en een teleurstellend NK veldrijden heeft besloten om de lange reis naar Frankrijk over te slaan. “Ze wil 100% fit zijn voor de Wereldbeker in Hoogerheide en het WK veldrijden”, aldus Pauwels Sauzen-Bingoal.

Eerder lieten ook Lars van der Haar, Lucinda Brand (leidster in de Wereldbeker), Marianne Vos en Annemarie Worst al weten de cross in Flamanville over te slaan.

No Denise Betsema in the penultimate round of the @UCIcyclocrossWC, this Sunday in #Flamanville. After a demanding Christmas period and the rather disappointing Dutch nationals, Denise has decided to skip the long trip to France to be 100% fit again for Hoogerheide and worlds. pic.twitter.com/fc04cjQky1

— Pauwels Sauzen – Bingoal (@PS_BG_CT) January 14, 2022