Lucinda Brand zegeviert in slotrit Tour de l’Ardèche, Leah Thomas eindwinnares

De zevende en laatste etappe in de Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche is gewonnen door Lucinda Brand. De renster van Trek-Segafredo bleek in een etappe over twee serieuze beklimmingen de sterkste renster uit een vroege vlucht. De Amerikaanse Leah Thomas mag zich eindwinnares noemen van de Franse rittenkoers.

In de korte slotrit van de Tour de l’Ardèche kregen de rensters twee zware beklimmingen voor de wielen geschoven. Na goed twintig kilometer begonnen de rensters aan de Col de Fontenelle (10,4 km aan 4,7%) van eerste categorie, met in de diepere finale ook nog de Col de Benas (10,6 km aan 4,4%). Als tussendoortje stond ook nog de beklimming van Mirabel (2,3 km aan 6%) van tweede categorie op het programma. De finish werd bereikt na de afdaling van de Benas.

Brand, voor aanvang van de slotetappe de nummer elf in het klassement, ging al vroeg op avontuur en kreeg het gezelschap van landgenote Jeanne Korevaar (Liv Racing) en de afscheidnemende Australische Lucy Kennedy namens Team BikeExchange. Deze drie vluchters wisten een maximale voorsprong te vergaren van goed drie minuten, maar dit bleek voor Brand genoeg om uit de greep te blijven van de beste klimmers in deze ronde.

Solo richting de streep

Vlak voor de top van de Col de Benas besloot Brand alleen verder te rijden en de hardrijdster van Trek-Segafredo wist vervolgens alsmaar verder uit te lopen in de laatste dalende kilometers. Met een voorsprong van meer dan 45 seconden kwam ze uiteindelijk als ritwinnares over de streep, voor Korevaar, die voor een Nederlands 1-2’tje zorgde in finishplaats Privas. Kennedy moest genoegen nemen met plaats drie op ruim één minuut van Brand.

Daarachter ontspon zich een duel om de eindzege tussen onder meer Thomas, Anne Santesteban, Mavi García en Pauliena Rooijakkers. De verschillen waren klein voor aanvang van de slotrit, maar Thomas bleek uiteindelijk sterk genoeg om de leiderstrui te verdedigen. De Amerikaanse kwam als vierde over de streep en was zo verzekerd van eindwinst. De 32-jarige Thomas boekte eerder in de ronde al een ritoverwinning in Beauchastel.

Voor Brand is het alweer haar vierde wegzege in 2021, nadat ze eerder al twee etappes en het eindklassement wist te winnen in de Lotto Thüringen Ladies Tour. De 32-jarige Nederlandse zal zich nu gaan richten op het WK in Leuven, aangezien ze deel uitmaakt van de definitieve selectie voor de wegrit. Vervolgens gaat de blik richting het crosseizoen. Brand is van plan een dag na Parijs-Roubaix aan haar veldritseizoen te beginnen in de Superprestigecross van Gieten en zal dan ook niet deelnemen aan de eerste editie van de Helleklassieker.