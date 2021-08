Lucinda Brand niet in Parijs-Roubaix

Lucinda Brand zal in oktober niet deelnemen aan de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen. De wereldkampioene veldrijden richt zich dit najaar wederom volledig op het veldrijden. De helleklassieker, die op zaterdag 2 oktober wordt verreden, past niet in haar wedstrijdprogramma.

In een uitgebreid interview in het najaarsnummer van RIDE Magazine vertelt de 32-jarige renster over het moeilijke besluit om de allereerste Parijs-Roubaix voor vrouwen over te slaan. “Een week na Parijs-Roubaix staan al de Amerikaanse wereldbekers veldrijden op het programma. Als wereldkampioene vind ik dat ik het niet kan maken om deze wedstrijden over te slaan. Bovendien zijn deze drie veldritten belangrijk om UCI-punten te pakken, die uiteindelijk bepalend zijn voor een goede startpositie op het WK veldrijden.”

Brand is van plan een dag na Parijs-Roubaix aan haar veldritseizoen te beginnen, in de Superprestigecross van Gieten (zondag 3 oktober).