Lucinda Brand wil snel terugkeren: “Maar EK halen lijkt onmogelijk”

Lucinda Brand is gebrand om snel weer op de fiets te zitten. Gisteren brak de Europese kampioene veldrijden haar middenhandsbeentje bij een valpartij op training, waardoor ze in ieder geval de Wereldbeker van Tábor moet missen. “Er komen wat uitdagende weken aan”, vertelt ze.

“Maandag word ik geopereerd en daarna zal ik hard werken om terug te komen in competitie, zo snel als gerechtvaardigd is”, aldus Brand in een bericht op sociale media. Een breuk in een middenhandsbeentje is een vervelende blessure, zeker voor crossers.

De kopvrouw van Baloise Trek Lions moet, naast de Wereldbeker van Tábor, ook vrezen voor het Europees kampioenschap in Namen van zaterdag 5 november. “Een comeback voor het EK lijkt onmogelijk”, zegt ze met een huilend poppetje ernaast. “Maar we zullen zien hoe het loopt.”

I will have some challenging weeks ahead. Monday surgery and then working hard to come back in competition as soon as it’s justified. Making it before 🇪🇺 seems impossible 😢 let’s see how things go pic.twitter.com/WOF3wYrlii

— Lucinda Brand (@lucinda_brand) October 23, 2022