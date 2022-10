Lucinda Brand breekt middenhandsbeentje op training, geen Wereldbeker Tábor

Lucinda Brand zal zondag niet deelnemen aan de Wereldbeker Tábor. De Nederlandse kwam tijdens de verkenning ten val en brak daarbij een middenhandsbeentje, laat haar ploeg Baloise Trek Lions weten via sociale media. Het is niet bekend hoelang Brand niet in actie zal kunnen komen.

“Slecht nieuws. Europees kampioene Lucinda Brand is eerder vandaag gevallen tijdens te verkenning van het parcours van de Werelbeker Tábor”, begint het bericht van Baloise Trek Lions. “Ze heeft een breuk in haar rechter middenhandsbeentje en zal voor onbepaalde tijd uit de roulatie zijn.” Brand zal maandag in België een operatie ondergaan in het ziekenhuis van Herentals. Het is onzeker of ze haar titel kan verdedigen op het EK. Deze wedstrijd wordt over twee weken, op zaterdag 5 november, verreden in Namen.

In de werelbekerstand staat Brand momenteel nog tweede, achter Fem van Empel. Laatstgenoemde won zowel in Waterloo als Fayetteville en heeft daardoor nu 80 punten. Brand werd in Waterloo derde, in Fayetteville was ze tweede. Daarmee staat ze voorlopig op 55 punten.

Sad news. European champion 🦁 @lucinda_brand crashed during the recon of the 🇨🇿 Tabor World Cup parcours earlier today. She has a fracture of the right metacarpal and will be out for unknown time 😢 pic.twitter.com/8VXBpI6aBu — Baloise Trek Lions (@Baloise_Trek) October 22, 2022