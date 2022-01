Lucinda Brand wijst NK-favorietenrol van de hand: “Die schuif ik af op Marianne Vos”

Interview

Wereldkampioene Lucinda Brand won na de Koppenbergcross op 1 november veertien van haar zestien opeenvolgende wedstrijden. Daarmee bombardeert de 32-jarige renster van Baloise Trek Lions zich tot absolute topfavoriete voor het NK veldrijden in Rucphen, komende zondag. Niets van aan, vertelt ze in gesprek met WielerFlits: “Tijdens de Wereldbeker hier (drie weken geleden, red.) won ik niet, dus die rol schuif ik lekker af.”

Komende zondag rijden de elite-dames en beloften-dames in dezelfde wedstrijd. Waar dat bij de mannen op een NK al meer dan 25 jaar het geval is, is de beloftencategorie bij de vrouwen op het NK pas in 2015 toegevoegd aan het programma. Daarnaast doen beloften als Shirin van Anrooij, Fem van Empel en Puck Pieterse in onder anderen de Wereldbekers ook al mee om de zeges bij de elite. “Het is voor mij daarom een wedstrijd zoals alle anderen”, vindt Brand. “Het startveld is wel iets kleiner en de ambiance zal er ook niet zijn. Maar het is mooi dat Rucphen de energie en het geld in ons kampioenschap wil stoppen.”

Het NK werd in 2021 namelijk geannuleerd vanwege een coronagolf. Ook dit jaar leek dat te gebeuren, toen Zaltbommel in december de organisatie teruggaf. Na de Wereldbeker in Rucphen (18 december) liet de West-Brabantse organisatie het parcours staan en bood zodoende soelaas. Maar goed ook, want het NK is een veredeld gesloten WK veldrijden. “De laatste jaren rijden we in de internationale wedstrijden om de winst veel in strijd met landgenoten. Wat dat betreft wennen we daar langzaam een beetje aan”, lacht ze. “Een NK is altijd mooi om als titel aan je palmares toe te voegen, zeker met zoveel concurrentie.”

Dat er in de cross een elite-titel en U23-titel te verdelen zijn, maakt volgens Brand niet veel uit. “Ik denk dat het niet veel invloed op de wedstrijd heeft. In de Wereldbekers hebben we dat ook. Ik lees af en toe een beetje mee op jullie site, waar ik een aantal reacties zag. Er werd een reglement bijgehaald, dat stelde dat er geen aparte U23-uitslag gemaakt mocht worden. Daar wilde ik zelfs nog op reageren, want in de Wereldbeker gebeurt niet anders. Het geeft jonge meiden de kans om dubbelprijs te rijden. Zij weten dondersgoed dat er ook een elite-titel te winnen is. Hoe stoer is dat als je die kan pakken? Dat zullen ze niet laten liggen.”

Vos, Pieterse en Van Anrooij

Toch zullen ze dan moeten afrekenen met de wereldkampioene en tweevoudig winnares van het NK (2018 en 2019). Brand won dit seizoen zestien keer, staat bovenaan in de Wereldbeker en de Superprestige, is tweede in de stand om de X2O Badkamers Trofee (op twee tellen van Denise Betsema, met nog drie manches te gaan) en ze staat bovenaan in de UCI Ranking. Met andere woorden: topfavoriet. “Nee, zo voel ik me niet”, lacht ze. “Tijdens de Wereldbeker in Rucphen won ik namelijk niet. Natuurlijk ga ik er vol voor, maar die status schuif ik lekker af. Ik moet van heel goeden huize komen om rappe meiden af te schudden.”

Op het West-Brabantse parcours is het lastig om een bres te creëren. “Het is typisch een wedstrijd waarin tactiek een grote rol speelt. Dit is een van de weinige veldritten waar het een voordeel is om niet op kop te rijden. Het is moeilijk om een plek aan te wijzen waar je duidelijk het verschil kan maken. Het heeft de laatste week iets meer geregend, waardoor de ronde er misschien iets anders bij ligt dan drie weken geleden. Maar ik verwacht niet dat het een grote invloed op het wedstrijdverloop heeft. Ik denk daarom dat de ogen gericht moeten zijn op Marianne Vos, maar ik durf ook te zeggen dat Puck Pieterse zich mengt.”

“Marianne en Puck zijn op deze ronde heel explosief”, gaat ze verder. “Dat is een kwaliteit waarmee je op dit parcours energie kan sparen en waar je lekker handig, behendig door die kleine bochtjes kan sturen. Als je dan met Marianne naar de streep rijdt, is het heel lastig om haar erop te leggen. Die kans is ook nu aanwezig, want ik heb tijdens de Wereldbeker hier geen kansen gezien om haar los te rijden. Een voorspelling? Jeetje! Ik denk dat Marianne wint en ikzelf hoop Puck net af te houden. Het is heel lastig. Het kan ook dat iemand ons onwijs verrast door een tactisch steekspel. Dan denk ik vooral aan Shirin van Anrooij.”