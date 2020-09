Lucinda Brand voortaan fulltime veldrijdster: “Parijs-Roubaix enige klassieker die ik rijd”

Verrassende naam op de deelnemerslijst van de Ethias Cross in Lokeren van zaterdag is Lucinda Brand. Waar de Nederlandse de voorbije jaren pas veel later het veld indook, mag ze zich deze winter fulltime veldrijdster noemen. Ze rijdt dit najaar alleen nog Parijs-Roubaix. “Ik haal frisse energie uit de cross”, vertelt ze in een interview met WielerFlits.

“Eigenlijk wilde ik een weekje later van start in het veld”, begint de intussen 31-jarige Brand haar relaas. “Maar door ziekte moest ik forfait geven voor de Giro Rosa. Nu ik hersteld ben, kan ik net zo goed meteen van start gaan in de Belgische openingscross. Ik rijd tussendoor wel nog de Lotto Belgium Tour (13-15 oktober) en Parijs-Roubaix. Die laatste wilde ik echt niet missen. Maar dat betekent dat ik maar één crossweekend moet laten schieten.”

“De andere klassiekers zijn ook mooi”, vertelt Brand. “Maar ik heb die al zoveel gedaan. Ik moet toegeven dat ik op de weg steeds meer op automatische piloot rijd. De cross is voor mij iets nieuwer, ik ben gretiger, ambitieuzer. Het zorgt ook voor meer frisheid in het hoofd. En die frisse energie die ik uit de cross haal, helpt me dan ook weer op de weg. Ja, ik word stilaan meer veldrijdster dan wegrenster. Ik zal het jaar per jaar blijven bekijken, maar ik zie wel voor me dat ik die lijn in de toekomst blijf aanhouden.”

Ritme opdoen

Lucinda Brand noemt ook de vernieuwde Wereldbeker in het veldrijden als een extra drijfveer. “Er zijn in die wereldbekermanches zoveel punten te verdienen.. Dat heeft een grote invloed op de UCI-ranking, die dan weer de startorde bepaald op het WK in Oostende. Het aantal te sprokkelen punten in de Wereldbeker kan je niet compenseren met andere wedstrijden. Ook vandaar de keuze om al meteen ritme op te doen in Lokeren, Kruibeke, Gieten en Beringen, de eerste vier crossen waar ik aan de start sta.”

De kopvrouw van Telenet-Baloise blijft bescheiden wat haar eerste wedstrijden betreft – “ik ben nog in opbouw” – maar mikt later wel op een aantal mooie overwinningen. “De concurrentie is niet min, natuurlijk. Dat besef ik wel. Maar ik denk toch dat ik me op een aantal mooie wereldbekermanches moet richten en als ik er daar een paar van kan winnen, zoals vorig jaar, zou dat al heel goed zijn. Klassementen zijn zeker niet het hoofddoel.”

Parijs-Roubaix

“Ik wil vooral in januari nog een stap kunnen zetten. Normaal is dat moeilijker, omdat ik eind september, begin oktober in topvorm ben omdat ik me dan richtte op het WK op de weg. Nu ligt dat toch heel anders. Hopelijk heeft dat een goed gevolg in de maand januari. Tot dan hoop ik een goede balans te vinden, zonder overdaad aan wedstrijden. Het is niet zo dat – mocht dat al kunnen in coronatijden – ik elke week een dubbel programma wil afwerken.”

Tot slot had Brand het nog even over die eerste dameseditie van Parijs-Roubaix. “Ik verkende het parcours al met Ellen van Dijk, Steven de Jongh en Ina-Yoko Teutenberg van Trek-Segafredo (Brands wegteam, red). Ook om het materiaal en zo te testen. Het exacte parcours kenden we nog niet, maar we reden uiteraard over de belangrijkste kasseistroken. Nu besef ik pas hoe anders dit is dan de Ronde van Vlaanderen”, lacht Brand. “Er zijn niet alleen de kasseien, maar ook de open velden waar de wind zijn rol speelt. Het is af en toe net dat beetje bergop dat je niet merkt op tv, enzovoort. Dit wordt een survival of the fittest. Maar ik ben wel bijzonder blij dat die dameseditie er komt. Dit wil ik voor geen geld missen.”