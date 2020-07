Lucinda Brand twijfelt over herstart wielerseizoen donderdag 23 juli 2020 om 15:38

Lucinda Brand komt vandaag eindelijk weer in actie tijdens de Emakumeen Nafarroako Klasikoa, maar de renster van Trek-Segafredo staat toch met twijfels aan de start. De vrouwenploeg van CCC-Liv heeft zich in extremis teruggetrokken vanwege de laatste corona-ontwikkelingen in de regio Navarra.

In Navarra is het aantal coronabesmettingen fors gestegen. De ploeg van Marianne Vos acht de gezondheidsrisico’s te groot, uitgerekend voor de langverwachte herstart van het seizoen voor vrouwen. De rensters van CCC-Liv zijn getest en coronavrij, maar het team wil het risico niet nemen om in een peloton te rijden waarin mogelijk ook rensters rijden die niet getest zijn.

Over beslissing CCC-Liv: “Ik snap het helemaal”

Brand heeft begrip voor het besluit. “Ik snap het helemaal. Het is ook een sterk besluit, maar ik snap ook dat onze ploeg zegt: Er staan geen rensters aan de start die niet getest zijn, dus wij kunnen rijden.” Het laatste nieuws is dat de organisatie alleen rensters laat starten die een officiële RT PCR-test op het coronavirus hebben ondergaan. Brand heeft echter nog altijd haar twijfels.

“In eerste instantie leek het erop dat de organisatie niet kon verklaren of rensters wel of niet getest waren. De grote ploegen en de rennersbond hebben toen benadrukt dat aangetoond moest kunnen worden of er getest is. Daarop heeft de organisatie gezegd dat alleen rugnummers worden afgegeven wanneer er testuitslagen zijn”, zo vertelt ze in gesprek met het AD.

Dubbel gevoel

“Ik vraag me echter af hoe sommige ploegen het voor elkaar krijgen om op tijd de uitslagen te hebben, aangezien wij ook twee dagen moesten wachten. Ik begrijp dat testen voor kleinere ploegen een struikelblok kan zijn. Ik ga ervan uit dat iedereen die aan de startlijn staat, getest zal zijn”, aldus Brand, die wel de mogelijke gevaren ziet.

“Je gaat nu toch twijfelen, hoe graag je hier ook wilt rijden. En ook omdat ik me besef dat de belangrijkste wedstrijden zoals Strade Bianche en de andere WorldTour-koersen er nog aankomen. Ik hoor ook geluiden dat het hier ondertussen een rode zone is geworden, maar ik heb daar niet voldoende kijk op.”

“Je wilt ook niet dat je via een andere weg, buiten het peloton, een infectie oploopt. En we hebben als sporters ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat maakt het gevoel zo dubbel.”

Trust us, they’re all smiling under those masks 😄

20 minutes until racing starts!#NavarraWomens2020 pic.twitter.com/TOcw0SEJap — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) July 23, 2020