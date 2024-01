maandag 1 januari 2024 om 15:04

Lucinda Brand tweede in Baal: “Misschien wilde ik iets te graag”

Video Lucinda Brand vocht in de GP Sven Nys een duel uit met wereldkampioene Fem van Empel. In de blubber van Baal ploeterde ze uiteindelijk naar een tweede plaats. “Misschien waren we sneller geweest zonder fiets”, knipoogde Brand na afloop.

“Het was heel zwaar”, aldus de renster van Baloise Trek Lions. “Op veel stukken was het beter om gewoon te lopen, maar dat was heel zwaar. Het was echt geen ronde waarin je kon herstellen.”

Tot de slotronde speelde Brand haasje over met Van Empel om de koppositie. “Ik denk dat dat Fem wat beter bergop was, als je wat grip moest houden. Ik maakte wat te veel kleine foutjes omdat ik druk wilde zetten. Misschien wilde ik iets te graag. Ik denk dat ik zeker technisch goed druk kon zetten, maar dan moet je zelf wel foutloos blijven natuurlijk. Je moet alles heel goed doen om te kunnen winnen. En zij rijdt gewoon heel goed, ze laat zich niet gek maken.”

Brand heeft al een drukke periode achter de rug en naar eigen zeggen gaat het hertel niet zo vlot meer. “Ik keek na de finish naar mijn hartslag, die kwam niet zo hoog meer. Maar iedereen heeft ermee te maken.”