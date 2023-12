zaterdag 23 december 2023 om 14:58

Lucinda Brand tweede achter Fem van Empel: “De balkjes maakten het verschil vandaag”

Lucinda Brand kon Fem van Empel lang volgen in de Wereldbeker Antwerpen, maar uiteindelijk moest ze de wereldkampioene toch laten gaan. Ze werd tweede. “Misschien had ik nog wat langer bij Fem kunnen blijven”, zei de renster van Baloise Trek Lions in het flashinterview na afloop.

“Toen Puck terugkwam, maakte ik wat kleine foutjes”, vervolgde Brand over het moment dat Puck Pieterse zich (eventjes) bij de twee koploopsters voegde. “Maar het was heel zwaar om haar (Van Empel, red.) te verslaan. Het springen over de balken was heel beslissend hier. Het was daarna heel kort naar de finish. Het was nog wel een zwaar gedeelte, maar we waren ongeveer even sterk. Als je dan een klein gat hebt, kun je dat houden.”

Werken aan het springen over de balkjes lijkt dus het devies. “Dat willen we niet alleen, dat moet ook. Het lukt over lage balkjes wel, maar in wedstrijden en zo hoog, is nog een ander verhaal. Er is nog wat werk aan de winkel. Je ziet vandaag hoe belangrijk het is en dat wordt alleen nog maar meer zo. Dat wordt een belangrijk onderdeel voor de komende tijd. Ik denk dat we vandaag even hard rondrijden, maar ze had gewoon een klein gaatje. De balkjes maakten vandaag het verschil.”

Desondanks was het lang strijd in de Scheldecross. Brand gaf het volle pond. “We hebben beide het tempo hoog proberen te houden. Fem misschien iets minder, maar we wisten beide dat het voor de andere rensters om terug in de strijd te komen.”