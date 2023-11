zondag 19 november 2023 om 15:02

Lucinda Brand toch nog derde in Troyes na moeizame start: “Iedereen passeerde me”

Lucinda Brand eindigde zondag voor de derde cross op rij op de derde plaats. In de Wereldbeker Troyes moest ze Puck Pieterse en winnares Ceylin del Carmen Alvarado voorlaten. “Het was heel moeilijk”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“Het was mijn eerste dubbele weekend”, aldus Brand, die vorig weekend terugkeerde in het veld en toen één veldrit reed. “Vooral de start was voor mij heel zwaar. Ik weet niet wat er gebeurde. Ik had niet het gevoel dat ik explodeerde, maar ik kon ook niet een grotere versnelling trappen. Iedereen kwam me voorbij. Ik moest gewoon in het ritme komen, maar toen dat eenmaal het geval was, ging het oké.”

Was de bandenkeuze ook nog van invloed? Puck Pieterse gaf al aan dat ze tijdens de cross van een zwaarder profiel naar een lichter profiel ging. “Zover ik weet, startte iedereen met dezelfde banden”, aldus Brand. “Het was misschien mogelijk om al met andere banden te starten, maar ik was een beetje bang om in de eerste ronde. Al heel snel wist ik echter dat ik op de andere banden door kon gaan.”