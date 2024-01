donderdag 4 januari 2024 om 18:22

Lucinda Brand stikkapot na sprint met Alvarado: “Wilde tweede plek niet zomaar uit handen geven”

Video Lucinda Brand moest tot op de streep sprinten in de X2O Trofee Koksijde. In de slotfase kwam Ceylin del Carmen Alvarado namelijk nog bijzonder dichtbij en pas met een uiterste krachtsinspanning wist Brand de tweede plaats veilig te stellen. Na afloop was ze dan ook helemaal kapot.

“Ik denk dat we de hele koers een beetje op dezelfde afstand van elkaar reden”, vertelde Brand voor de camera van WielerFlits over het duel met Alvarado. “In de laatste twee rondes had ik wat moeite met die tweede lange duinstrook voor de materiaalpost. Als je een slechte passage hebt en een andere een goede, dan loopt die ander snel in. Ze had een mooi mikpunt op het einde. En ik ging er niet harder op rijden, laten we het daar op houden. Maar ik wilde het niet zomaar uit handen geven.”

WK 2021

Lucinda Brand werd in 2021 wereldkampioen in Oostende, ook aan de Belgische kust. Dat roept bij de renster van Baloise Trek Lions niet per se warme herinneringen op. “Het is heel raar, maar daar heb ik eigenlijk helemaal niks mee”, lachte ze. “Het klinkt een beetje stom, maar het was natuurlijk ook een stukje verderop. En er hing toen ook een heel andere ambiance (vanwege corona was er geen publiek aanwezig, red.), waardoor ik het misschien toch wat anders beleefd heb. Het blijft toch een beetje vreemd dat ik kampioen werd op een onderdeel dat me het minst ligt.”

De Duinencross in Koksijde was voor Brand de voorlaatste cross van de kerstperiode. Zondag wacht alleen nog Zonhoven. Is het fijn dat de drukste weken van het seizoen er dan opzitten? “Je merkt wel echt dat een beetje frisheid je wel goed zal doen. Maar ja, dat geldt voor ons allemaal.”