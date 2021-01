Lucinda Brand over WK: “Houd niet echt rekening met de niet-Nederlandse vrouwen”

Lucinda Brand verwacht dat de wereldtitel veldrijden bij de vrouwen dit jaar naar een Nederlandse gaat. De kopvrouw van Baloise-Trek heeft de Wereldbeker al gewonnen en aast op haar eerste regenboogtrui. “Ik houd niet echt rekening met de niet-Nederlandse vrouwen”, vertelt ze tegen Sporza.

“Natuurlijk wil ik het WK in Oostende winnen. Maar als dat niet lukt, is het niet plots een slecht seizoen”, geeft Brand aan. Ze heeft al elf overwinning achter haar naam. “Ik ben al zeker van de eindzege in de Wereldbeker, dat toont aan dat je over het hele seizoen op verschillende omlopen uiteindelijk de beste bent geweest. Maar het niveau is bij ons momenteel zo hoog dat je op het WK, dat op één dag wordt beslist, zomaar naast het podium kan belanden.”

Brand verwacht dat Sanne Cant een rol kan spelen op het WK in Oostende. “Ze rijdt goed door het zand en op een WK kan ze altijd beter presteren dan de weken ervoor. Het is maar de vraag of dat voldoende zal zijn om de hele wedstrijd mee te kunnen”, zet Brand nog wel wat vraagtekens bij de Belgische kopvrouw. “Maar ze kan de race zeker mee beïnvloeden.”