Lucinda Brand zeker van eindzege Wereldbeker

Lucinda Brand mag zich na vier van de vijf manches al eindwinnares noemen van het eindklassement in de Wereldbeker. De kopvrouw van Baloise Trek Lions is, met de wedstrijd in Overijse nog voor de boeg, niet meer in te halen door nummer twee Denise Betsema.

Brand won de eerste drie manches en werd zondag in Hulst tweede, waardoor ze 150 punten op zak heeft. Haar dichtste achtervolger is Denise Betsema met 108 punten, een gat van 42 punten. En aangezien winst in Overijse goed zal zijn voor 40 punten, is Brand al zeker van eindwinst.

In de top van het Wereldbeker-klassement zijn er drie rensters met meer dan honderd punten. Naast Brand en Betsema is dat ook Ceylin del Carmen Alvarado (102 punten). De vierde plaats is in handen van Blanka Kata Vas, de leidster in de Wereldbeker voor U23-rensters.

Tussenstand Wereldbeker na vier manches (vrouwen)

1. Lucinda Brand – 150 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 108 punten

3. Denise Betsema – 102 punten

4. Blanka Kata Vas – 83 punten

5. Clara Honsinger – 80 punten

6. Sanne Cant – 66 punten

7. Annemarie Worst – 64 punten

8. Puck Pieterse – 57 punten

9. Alice Maria Arzuffi – 56 punten

10. Fem van Empel – 46 punten

Nog te rijden:

24/01 – Overijse