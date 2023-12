zaterdag 16 december 2023 om 15:20

Lucinda Brand over strijd met Van Empel: “Fantastisch dat ik het Fem tot in de finale moeilijk kan maken”

Video Lucinda Brand greep in de X2O Trofee Herentals naast de overwinning, maar ze maakte er wel een ontzettend spannende cross van. Pas in een sprint moest ze het onderspit delven tegenover Fem van Empel. “Het was een leuk én zwaar duel”, zei ze na afloop tegen WielerFlits.

Brand en Van Empel begonnen samen aan de slotronde. Wat was het plan van de renster van Baloise Trek Lions? “Ik moet eerlijk zeggen dat ik nooit echt denk van: hier moet ik het doen. En vandaag was het sowieso heel lastig waar je nou heel goed het verschil kon maken. Behalve dat je natuurlijk het liefst als eerste begon aan de Skiberg. Dat lukte niet. Daarna heb je eigenlijk nog heel weinig kansen, waardoor het heel lastig wordt om iemand nog af te schudden. Het is dan kijken of je in een sprint nog kan verrassen, maar dat lukte helaas niet.”

De afgelopen weken zat Brand in Spanje om te trainen. “Ik weet niet of ik direct voel dat ik een stap vooruit heb gezet. Wat ik daar gedaan heb, komt misschien niet gelijk tot uiting. Maar ik denk wel dat ik er de komende weken veel profijt van ga hebben. Dat ik het Fem hier tot in de finale moeilijk kan maken, is natuurlijk fantastisch.”