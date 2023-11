zaterdag 25 november 2023 om 15:01

Lucinda Brand nestelt zich tussen Van Empel en Pieterse: “Voel me steeds beter worden”

Lucinda Brand kwam goed voor de dag in de X2O Trofee Kortrijk. De renster van Baloise Trek Lions moest Fem van Empel voorlaten, maar hield wel Puck Pieterse achter zich. “Het ging echt wel goed, dus daar ben ik blij mee”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“Dit is pas mijn derde weekend, maar ik voel me nog steeds beter worden”, aldus Brand, die 12 december pas begon aan het crossseizoen. “Ik kan mijn versnellingen telkens langer volhouden. Als ik dit vol kan houden, heb ik nog een leuke eindejaarsperiode in het vooruitzicht.”

In Kortrijk werd een duel verwacht tussen Fem van Empel en Puck Pieterse, maar op een gegeven moment lag Brand alleen voorop. “Fem en Puck gingen allebei de post in, dus ik dacht: ik moet mijn kans grijpen, wie weet gaan ze naar elkaar kijken. Maar uiteindelijk kwam Fem toch wel snel terug.”

Zondag staat Brand ook aan de start van de Wereldbeker Dublin. Vanavond staat er dus nog een reis op de planning. “Ik moet wel een beetje opschieten, maar gelukkig niet in de driedubbele versnelling. Logistiek gezien was Amsterdam de beste optie, want dan kon ik zondagavond ook direct weer terug naar huis. Om negen uur zit ik in het vliegtuig.”