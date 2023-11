zaterdag 25 november 2023 om 14:31

Fem van Empel klopt Lucinda Brand en Puck Pieterse bij rentree in X2O Trofee Kortrijk

Fem van Empel heeft bij haar rentree na een korte rustperiode meteen weer weten te winnen. In het eerste deel van de X2O Trofee Kortrijk boden Lucinda Brand en Puck Pieterse haar tegenstand, maar in de vierde van zes rondes maakte de wereldkampioene definitief het verschil. Brand werd tweede, Pieterse derde.

Het was lang wachten, maar zaterdag mocht de veldritfan eindelijk weer een duel verwachten tussen Fem van Empel en Puck Pieterse. Terwijl laatstgenoemde vorig weekend alweer haar rentree maakte in het veld, keerde de wereldkampioene (na een kortere afwezigheid) in de X20 Trofee Kortrijk weer terug in competitie. Ceylin del Carmen Alvarado sloeg de stadscross in Kortrijk over met het oog op de Wereldbeker Dublin.

Een driestrijd?

Van Empel en Pieterse vertrokken beiden sterk. Ze doken zij-aan-zij het veld in en sloegen in de eerste ronde al een gaatje. Lucinda Brand, Denise Betsema en Annemarie Worst beperkten bij de eerste doorkomst de schade tot enkele tellen en konden in ronde twee nog een keer terugkeren. Sanne Cant en Blanka Kata Vas, die nochtans goed was gestart, zaten al te ver om nog eens aan te sluiten.

Vooraan nam Van Empel het initiatief, Pieterse beperkte zich voorlopig tot volgen. Het tempo van de wereldkampioene lag duidelijk zeer hoog, want Brand, Betsema en Worst moesten al gauw weer passen. Nadat Pieterse overnam, ging Van Empel echter onderuit. Terwijl ze in het wiel van haar voorganger zat, maakte ze een zwieper en schoof ze onderuit. Ze zakte daarna terug tot achter Brand. Diezelfde Brand had na twee rondes een achterstand van vijf seconden op Pieterse. Van Empel maakte alweer bijna de aansluiting met de renster van Baloise Trek Lions.

Brand kiest de aanval

In de derde van zes rondes kwam Van Empel ook weer bij Pieterse, even later gevolgd door Brand. Laatstgenoemde koos de aanval op het moment dat haar twee concurrentes de post indoken. Ze sloeg zo een gaatje en kwam half koers solo door. De daaropvolgende ronde kon Van Empel de bres dichten, terwijl Pieterse onder meer door een slippertje achterbleef. Niet lang daarna sloeg Van Empel ook een gaatje ten opzichte van Brand.

In de voorlaatste ronde breidde Van Empel haar voorsprong uit, om in de slotronde haar zege veilig te stellen. De renster van Jumbo-Visma blijft zo ongeslagen in het huidige veldritseizoen. Ze stond aan de start van acht crossen en won ze allemaal. Lucinda Brand pakte in Kortrijk haar derde tweede plaats van het seizoen. Voor Puck Pieterse resteerde een derde plaats.

X2O Trofee Kortrijk

Uitslag vrouwen

1. Fem van Empel (Jumbo-Visma)

2. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 25s

3. Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) op 1m05s

4. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m05s

5. Annemarie Worst (Cyclocross Reds) op 2m20s

6. Sanne Cant (Crelan-Corendon) op 2m53s

7. Blanka Kata Vas (SD Worx) op 3m21s

8. Anna Kay (Cyclocross Reds) op 4m23s

9. Francesca Baroni (Hubo-Remotive) op 5m00s

10. Katerina Hladiková (Brilon Racing Team MB) op 5m18s