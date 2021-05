Lucinda Brand na eindzege in Thüringen: “Ik moest rustig blijven”

Lucinda Brand haalde zondag de eindoverwinning binnen in de Thüringen Ladies Tour. De renster van Trek-Segafredo won twee etappes en kwam in de slotrit rond Gotha niet in de problemen. “Het was een geweldige week. Zwaar, maar ook heel goed”, blikt ze terug.

“Ik ben heel blij met zo’n sterke ploeg om mij heen, zeker voor een rittenkoers waarin elke seconde telt en als je overal op moet letten”, vertelt Brand, die bijgestaan werd door Lizzie Deignan, Audrey Cordon-Ragot, Ellen van Dijk en Trixi Worrack. “Je moet vertrouwen hebben en rustig blijven. Dan is het ook heel fijn als je een ervaren groep rond je hebt, die veel werk opknapt. Ik ben blij dat ik het heb kunnen afronden.”

“Gelukkig gebeurden er vandaag geen gekke dingen. Het draaide om de controle, en we hoefden niet eens op kop te rijden omdat andere ploegen een sprint wilden. Dat was prima”, aldus Brand. “En de ploeg hield me veilig van voren, vooral in de finale. Dat was het belangrijkste vandaag.”

Wiebes: “Heel goede lead-out”

De ritwinst in de slotrit ging naar Lorena Wiebes van Team DSM. “We hebben de wedstrijd gecontroleerd en hadden een plan dat goed werkte”, reageert de sprintster. “Floortje Mackaij zorgde voor een goede positionering in de afdaling, waarna Pfeiffer Georgi twee bochten voor haar rekening nam en Susanne Andersen de laatste bocht inging. Vanaf daar kon ik mijn sprint doen, precies zoals ik wilde. Het was een heel goede lead-out en een prima teamprestatie.”