Lucinda Brand met duidelijke ambitie naar crossseizoen: “Ik wil regenboogtrui terug”

Interview

Lucinda Brand is nog maar net terug van de Ceratizit Challenge, maar het veldritseizoen staat alweer voor de deur. De Nederlandse kende een goede wegcampagne en bouwt nu op richting het crossseizoen. “Het is belangrijk om het crossgevoel terug te krijgen. Dit seizoen wil ik mijn Europese titel met succes verdedigen én wil ik de regenboogtrui terug.”

Brand begon haar wegcampagne met een aantal klassiekers. In Dwars door Vlaanderen was ze meteen op de afspraak, maar enkele weken later reed de 33-jarige renster zich echt in de kijker. In Parijs-Roubaix beloonde ze haar sterke wedstrijd met een derde plaats, haar ploeggenote Elisa Longo Borghini kon zegevieren. “Dat was een ontzettend mooie wedstrijd, voor mij én voor de ploeg.”

Vervolgens was de Nederlandse, die in het tenue van Trek-Segafredo op de weg koerste, bijzonder sterk in de Ronde van Zwitserland. Naast twee etappes won Brand ook het eindklassement. “Samen met Roubaix was dat zeker een hoogtepunt. Ik kijk met een positief gevoel terug naar deze zomer, het waren goede maanden voor mij”, zei Brand in gesprek met WielerFlits.

Afgelopen week werkte Brand nog de Ceratizit Challenge af. Samen met Trek-Segafredo won ze daar de openingstijdrit, maar de Zuid-Hollandse mocht ook individueel op het podium als eindwinnares van het bergklassement. Brand wacht echter niet lang om terug het veld in te duiken, haar eerste cross zal waarschijnlijk de Exact Cross in Beringen (25 september) zijn.

“Dat is al vrij vroeg. Ik heb natuurlijk een goede conditie door op de weg te rijden, maar ik wil nu vooral het crossgevoel opdoen. Ik ben nog niet zo heel lang bezig met trainingen in het veld.”

EK en WK als grote doelen

Voor wie een geheugensteuntje nodig heeft: Brand won vorig jaar het Europees kampioenschap en de eindklassementen van de Wereldbeker, de Superprestige en de X2O Badkamers Trofee. Daarnaast kon ze maar liefst twintig keer haar handen in de lucht steken. “Dit jaar kan ik mijn Europese titel verdedigen op een parcours waar ik al een aantal jaar de beste ben geweest (in Namen, red.), daar kijk ik zeker naar uit. En uiteraard wil ik die regenboogtrui terug”, zei Brand met de glimlach.

Duidelijke ambities met andere woorden. “Daarnaast wil ik ook een aantal grote overwinnen behalen. Dat ik weer in alle klassementen ga meedoen voor de eerste plaats, is niet realistisch. Ik zal eventueel een aantal klassementscrossen laten vallen in functie van de kampioenschappen. Dat zal natuurlijk afhangen van wat er gebeurt deze winter.”

De eerste doelen van Brand zijn de Wereldbekers in Amerika (Waterloo en Fayetteville), die midden oktober op de kalender staan. “Eind augustus heb ik een stage gedaan met de ploeg, maar daarvoor was het niet altijd mogelijk om crosstrainingen af te werken. Vroeg in competitie treden, zal me met andere woorden helpen om in Amerika goed te kunnen zijn”, sloot Brand af.