Lucinda Brand krijgt antibiotica voor ontsteking in haar hand, mogelijk geen Dublin

Lucinda Brand kent een moeilijk eerste deel van het crossseizoen. In voorbereiding op de Wereldbeker Tábor kwam ze ten val en brak ze haar middenhandsbeentje, waarna ze geopereerd moest worden. Momenteel zorgt dat nog altijd voor problemen. De 33-jarige renster heeft een ontsteking in haar hand en krijgt daarom antibiotica, vertelt Baloise Trek Lions-manager Sven Nys in de podcast CROSS.

“Er zit een plaatje in haar hand dat haar hindert, dat sowieso, maar er is ook een klein beetje ontsteking”, vertelt Nys. “Daar hebben we het niet vaak over, maar daar moeten we heel veel zorg voor dragen. Tot de dag van Overijse zag je haar opbouwen, maar toen merkten we: die ontsteking is daar nu. Om dat weg te krijgen, is ze begonnen met antibiotica. Dat zie je onmiddellijk. In Kortrijk en in Hulst had dat echt effect. Antibiotica is nooit goed voor de prestatie van een atleet.”

Het gesprek ging over de kansen van Lucinda Brand op het WK in Hoogerheide, begin februari. Kan ze op tijd klaar zijn om daar te schitteren? “Je ziet dat die ontsteking vermindert nu. Maar we moeten wel eerst aandacht blijven besteden aan de wonden, aan wat er inwendig gebeurt in haar hand, voordat we denken aan het WK en hoe ze daar in topvorm verschijnt. Als het allemaal in de plooit valt, zal ze het richting januari allemaal weer op de rails hebben. Maar het mag nu niet fout gaan, dit is wel een kantelpunt.”

Dublin een vraagteken

Brand heeft binnenkort een korte periode zonder wedstrijden, waarin ze wellicht wat beter kan werken aan haar herstel, vertelt Nys. “Val d’Isole (17 december, red.) rijdt ze sowieso niet, Dublin (10 december, red.) is nu nog een vraagteken. Als ze die zou schrappen, hebben we een iets langere periode om toe te werken naar de kerstperiode. Dat is een punt waar we de komende dagen een beslissing over moeten nemen.”