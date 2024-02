zondag 11 februari 2024 om 15:23

Lucinda Brand kan leven met tweede plek: “Fem was duidelijk weer de betere”

Geen twee op twee voor Lucinda Brand, dit crossweekend. De Nederlands kampioene van Baloise Trek Lions was zaterdag duidelijk de sterkste in Middelkerke, maar moest vandaag in Lille – niet voor het eerst dit seizoen – haar meerdere erkennen in Fem van Empel.

Van teleurstelling na afloop was echter geen sprake bij Brand. “Fem was gewoon weer duidelijk de beste. Ze kan na een bochtje net iets sneller aanzetten en haar topsnelheid ligt ook gewoon iets hoger. Ik probeerde even om ervoor te kruipen, maar die beurt was snel voorbij.”

Brand moest in de tweede ronde afhaken bij Van Empel en voelde in het vervolg van de cross de hete adem van de nummer drie, Laura Verdonschot, in haar nek. “Laura is de laatste weken echt op stoom gekomen. Ze zette goed druk in de achtergrond. Het was zeker niet rustig uitbollen naar de streep.”

“Maar ik wist dat ik iets moest overhouden voor de laatste ronde”, blikt Brand terug op de finale. “Het is zaak om scherp te blijven, al maakte ik af en toe wel een klein foutje. Maar dat was blijkbaar ook het geval bij Laura. Ik kan terugkijken op een goed weekend. Het is altijd mooi om een cross te winnen. Tweede was vandaag het hoogst haalbare.”