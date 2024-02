zondag 11 februari 2024 om 14:27

Fem van Empel eindigt veldritseizoen in stijl met winst in X2O Trofee Lille

Fem van Empel, de onbetwiste koningin van de cross, heeft ook haar laatste veldrit van het seizoen winnend afgesloten. De wereldkampioene bleek duidelijk de sterkste in de X2O Trofee van Lille en soleerde naar haar negentiende(!) seizoenszege. Lucinda Brand werd tweede, Laura Verdonschot derde.

Een dag na de beslissende Superprestige-wedstrijd in Middelkerke, stond de voorlaatste manche van de X20 Badkamers Trofee op het programma. Recreactiedomein De Lilse Bergen is sinds jaar en dag al het decor voor de Krawatencross en dat was ook vandaag weer het geval. Van enige spanning in het klassement is geen sprake meer, maar er waren nog genoeg redenen om af te stemmen. Zo kwam bijvoorbeeld Fem van Empel voor de laatste keer dit veldritseizoen in actie.

Fem van Empel is uitstekend weg

En de wereldkampioene had nog wel de motivatie om er iets van te maken, wat ook wel bleek bij de start. De renster van Visma | Lease a Bike kwam goed uit de startblokken en dook als eerste het veld in. Haar grootste rivale voor de overwinning, Lucinda Brand, was eveneens bij de les en bleek als enige in staat om het helse openingstempo van Van Empel te volgen. Een mindere start was er voor Laura Verdonschot, maar de Belgische wist wel bijzonder snel op te schuiven.

Verdonschot schoof binnen geen tijd door naar de derde positie, maar keek al wel tegen een achterstand aan van een tiental seconden op Van Empel. Die laatste was niet van plan om wat gas terug te nemen en gaf er in de openingsronde al een flinke lap op. Brand moest alle zeilen bijzetten om haar wagonnetje aan te haken, maar slaagde daar (aanvankelijk) wel in. De nummers drie, vier en vijf in de race – Verdonschot, Annemarie Worst en Leonie Bentveld – volgden na één ronde al op een vijftiental tellen.

Van Empel duidelijk de sterkste

Na amper zeven minuten crossen kwamen nog maar twee rensters in aanmerking voor de overwinning, met Van Empel en Brand, maar dit bleek niet veel later al een achterhaalde situatie. Van Empel besloot in de tweede ronde nog maar eens door te trekken dit keer moest Brand wel serieus kleur bekennen. De Nederlandse kampioen gaf al snel een seconde of tien prijs en Van Empel wist haar voorsprong in het vervolg van de cross alsmaar verder uit te breiden.

Voor de zege werd het niet meer spannend, Van Empel bleek nog maar eens hors categorie in het veld, en ook de overige podiumplekken lagen wel vast. Verdonschot leek op een gegeven moment nog even Brand te bedreigen, maar die laatste had nog wel wat in de tank en wist de Belgische achter zich te houden. Het gebeurde echter allemaal in de schaduw van Fem van Empel, die in de slotronde op haar ‘gemak’ naar haar negentiende zege van het veldritseizoen reed.

Dubbelslag voor de wereldkampioen

Of moeten we zeggen, twintig? Van Empel wist zich met haar zege in Lille namelijk ook te verzekeren van het eindklassement van de X2O Trofee. Er staat volgende week nog wel een laatste manche in Brussel op het programma, maar de achterstand van Brand is nu al niet meer te overbruggen. En dus kan Van Empel zonder zorgen nu al een punt zetten achter haar crosscampagne, en de slotmanche aan zich voorbij laten gaan.

X2O Badkamers Trofee Lille 2024

Uitslag, elitevrouwen

1. Fem van Empel (Visma | Lease a Bike) in 41m52s

2. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) – op 36s

3. Laura Verdonschot (De Ceuster-Bonache) – op 51s

4. Annemarie Worst (Cyclocross Reds) – op 1m09s

5. Leonie Bentveld (Pauwels Sauzen-Bingoal) – op 1m23s

6. Sanne Cant (Crelan-Fristads) – op 1m52s

7. Manon Bakker (Crelan-Fristads) – op 1m56s

8. Marion Norbert Riberolle (Crelan-Fristads) – op 2m15s

9. Aniek van Alphen (Cyclocross Reds) – op 2m19s

10. Alicia Franck (De Ceuster-Bonache) – op 3m27s