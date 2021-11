Lucinda Brand herovert koppositie in UCI-veldritranking

Lucinda Brand moest drie weken Denise Betsema boven zich dulden op de UCI-veldritranking, maar op de nieuwe tussenstand die vandaag is bekendgemaakt, heeft de wereld- en Europees kampioene de koppositie terug. Betsema is nu de nieuwe nummer twee. Bij de mannen steeg Lars van der Haar naar de derde plaats.

Lars van der Haar heeft goede zaken gedaan met zijn overwinning in Tábor. Niet alleen maakte de Europees kampioen een mooie sprong naar de tweede plaats in de strijd om de Wereldbeker, ook ging hij Quinten Hermans en Michael Vanthourenhout voorbij op de UCI-veldritranking. Daar staat de Nederlander van Baloise-Trek nu op de derde plek achter koploper Eli Iserbyt, tweede in Tábor, en Toon Aerts.

Bij de vrouwen heeft Lucinda Brand Denise Betsema van de koppositie verdrongen na haar zeges in Niel en Tábor. Verder is ook de rest van de top-10 anders dan zeven dagen geleden. Annemarie Worst en Puck Pieterse wonnen twee plaatsen na hun podiumplekken afgelopen week. Ook Fem van Empel en Hélène Clauzel klommen een plek. Clara Honsinger, Yara Kastelijn, Blanka Kata Vas en Marianne Vos, die in een rustperiode zit, zakten allemaal een of twee plekken.

Nederlands kampioene Ceylin del Carmen Alvarado eindigde vijfde in Niel en vierde in Tábor, en klom daarmee vier plaatsen. Ze staan nu dertiende op de veldritranking.

UCI-veldritranking mannen (na update 16 november 2021)

1. Eli Iserbyt – 1666 punten

2. Toon Aerts – 1426 punten

3. Lars van der Haar – 1257 punten

4. Quinten Hermans – 1240 punten

5. Michael Vanthourenhout – 1145 punten

6. Laurens Sweeck – 847 punten

7. Vincent Baestaens – 700 punten

8. Daan Soete – 642 punten

9. Ryan Kamp – 620 punten

10. Corné van Kessel – 599 punten

20. Mathieu van der Poel – 400 punten

23. Wout van Aert – 360 punten

35. Tom Pidcock – 280 punten

UCI-veldritranking vrouwen (na update 16 november 2021)

1. Lucinda Brand – 1690 punten

2. Denise Betsema – 1575 punten

3. Annemarie Worst – 994 punten

4. Clara Honsinger – 992 punten

5. Puck Pieterse – 897 punten

6. Yara Kastelijn – 873 punten

7. Blanka Kata Vas – 860 punten

8. Fem van Empel – 714 punten

9. Hélène Clauzel – 666 punten

10. Marianne Vos – 660 punten

13. Ceylin del Carmen Alvarado – 589 punten

18. Sanne Cant – 482 punten