Lucinda Brand: “Ceylin en ik zijn heel erg aan elkaar gewaagd”

Lucinda Brand maakte in de Jaarmarktcross van Niel haar favorietenrol waar. In een Nederlands duel versloeg ze Ceylin del Carmen Alvarado in de sprint.

“Ik ben superblij met deze overwinning”, reageerde Brand na de wedstrijd. De renster van Telenet Baloise was in eerste instantie achterop geraakt door een fietswissel. “Maar ik had wel al gezien waar ik steeds inliep; in de zandbak liep ik sneller èn ik stortte me overal vol naar beneden. Mijn coach riep ook dat ik daar gewoon druk moest zetten. Dus ik probeerde in de voorlaatste ronde al weg te komen, maar dat lukte niet. Maar ik wist wel dat ik het nog een keer kon doen.”

Uiteindelijk klopte ze Alvarado in de sprint. Dat ze dat kon, wist ze al. “Het ligt aan ieders benen. Ik denk dat we gewoon heel erg aan elkaar gewaagd zijn.”