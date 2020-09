Hamilton klopt Masnada in bergetappe Tirreno-Adriatico donderdag 10 september 2020 om 15:52

De vierde etappe in de Tirreno-Adriatico is gewonnen door Lucas Hamilton. De renner van Mitchelton-Scott kwam na een 217 kilometer lange bergetappe tussen Follonica en Saturnia als eerste over de finish door zijn medevluchter Fausto Masnada te kloppen. Michael Woods blijft aan de leiding van het algemeen klassement.

Vroege vlucht van elf

Elf renners kozen in de openingsfase voor de aanval. De vroege vlucht werd gevormd door Kobe Goossens (Lotto-Soudal), Alessandro Tonnelli (Bardiani CSF Faizane), Mathias Frank (AG2R La Mondiale), Geoffrey Bouchard (AG2R La Mondiale), Michael Matthews (Sunweb), Marco Canola (Gazprom-Rusvelo), Jan Tratnik (Bahrain-McLaren), Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step), Hector Carretero (Movistar), Manuele Boaro (Astana) en Davide Gabburo (Androni Giocattoli-Sidermec. Nadat Bouchard (die slechts op 1:50 van leider Woods stond) afhaakte, bleven er nog tien leiders over.

De kopgroep zou echter niet te ver weg mogen rijden. De voorsprong zou niet veel meer dan vier minuten bedragen. Aan kop van het peloton bepaalden de renners van EF Education First en Alpecin-Fenix het tempo.

Kopgroep valt uit elkaar

Op de flanken van de Forca di Gualdo verbrokkelde de vluchtersgroep. Frank, Carretero en Matthews reden samen vooruit. Net na de top kwam ook Tonelli er weer bij. De vier leiders bleven samen op de beklimming van de Rifugio Perugia, waar Matthews als eerste de top rondde. De Australiër probeerde het even solo, maar werd al snel weer ingerekend.

Vanuit de achtergrond maakten Louis Meintjes en Rui Costa jacht op de koplopers. Tijdens de afdaling wisten de twee aan te sluiten bij de leiders. In het peloton moesten ondertussen de eerste grote namen afhaken. Zo moesten Chris Froome en Mathieu van der Poel het peloton laten gaan.

Yates opent finale

Met nog veertien kilometer te gaan volgde er tijdens de beklimming van de Ospedaletto een hergroepering. Twee kilometer later gooide Simon Yates de knuppel in het hoenderhok. Leider Michael Woods en Geraint Thomas wisten te volgen. Ook Alexandr Vlasov en Rafal Majka wisten de oversteek te maken, waarna Yates als eerste over de top kwam. Sam Oomen en Wilco Kelderman volgden op korte afstand en wisten even later samen met Hamilton, Jack Haig, Masnada en James Knox aan te sluiten.

Hamilton ging direct erop en erover en kreeg Masnada met zich mee. In een bochtige afdaling keken de achtervolgers naar elkaar, waardoor Hamilton en Masnada voor de overwinning mochten strijden.

Sprint met twee

Hamilton ging de sprint van ver aan. Masnada had geen antwoord op de explosieve versnelling van de Australiër, die de grootste overwinning uit zijn carrière kon boeken. De sprint in de groep der favorieten werd gewonnen door Woods, die dankzij de bonificatieseconden zijn voorsprong vergroot.

Morgen gaat Tirreno-Adriatico verder met een rit met aankomst bovenop naar Sassotetto. De Italiaanse rittenkoers duurt nog tot en met maandag.