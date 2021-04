Lotto Soudal wil aanvallen in de Ronde: “Niet afwachten tot de Koppenberg”

Lotto Soudal trekt met Tim Wellens en John Degenkolb als haar belangrijkste speerpunten naar de Ronde van Vlaanderen. De ploeg wil niet afwachten tot de favorieten de koers openbreken, maar juist aanvallen en anticiperen.

“Natuurlijk zijn er de drie grote favorieten, maar in een koers als de Ronde kan er zodanig veel gebeuren en is het gevaarlijk om op voorhand al een winnaar aan te duiden”, liet Wellens via zijn ploeg weten. “De Ronde is een open, maar heel eerlijke koers waarin de sterkste renners steeds naar boven komen. Net zoals bij andere wedstrijden heb je in de Ronde ook een tikkeltje geluk nodig, want pech loert altijd om de hoek.”

In Dwars door Vlaanderen keerde hij terug in de kasseiklassiekers na zijn Italiaanse programma. “Daar voelde ik me alvast goed en hebben we als ploeg aanvallend gekoerst. Ik voel dat ik nog enkele procentjes mis, maar misschien zijn die er zondag al. Daarnaast verkeert John Degenkolb ook in goede doen, wat een extra troef is voor de ploeg. We moeten ons laten zien tijdens de koers en hopelijk ben ik met John en misschien nog enkele ploegmaats aanwezig in de finale.”

Degenkolb werkte donderdag nog een stevige training van vier uur achter de brommer af. “Op enkele hellingen heb ik mezelf nog even getest en een paar stevige versnellingen geplaatst. Niet op ieder bergje natuurlijk, want dan wordt het wat veel. Maar het was zeker een goede dag en ik voelde me prima. Indien ik zondag met hetzelfde gevoel aan de start kom, zal ik er zeker staan in de Ronde”, aldus de Duitser, die al viermaal naar de top tien reed in de Ronde.

‘Anticiperen op de flitsen van de favorieten’

Ploegleider Herman Frison vermoedt dat de ploegen van de topfavorieten de koers gesloten willen houden. “Daarnaast zijn er echter zijn heel wat andere teams die willen aanvallen en anticiperen op de flitsen van de favorieten. Dat credo geldt ook voor Lotto Soudal. We zullen aanvallend koersen en niet afwachten tot pakweg de Koppenberg. Vanaf de start in Antwerpen, en niet enkel in de heuvelzone, moeten we attent zijn.”

“John Degenkolb en Tim Wellens zijn onze twee beschermde renners. De andere jongens hebben de opdracht om aanvallend te koersen en, waar dat mogelijk is, hun kans te grijpen. Indien deze mogelijkheden zich niet aandienen, hebben ze de taak om John en Tim zo goed mogelijk in stelling te brengen richting de cruciale stroken”, zei Frison tot slot.