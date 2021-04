Lotto Soudal met Wellens en Degenkolb in Ronde van Vlaanderen

Lotto Soudal heeft zijn zevenkoppige selectie voor de Ronde van Vlaanderen bekendgemaakt. Tim Wellens en John Degenkolb zijn de vooruitgeschoven pionnen. Philippe Gilbert liet eerder weten te passen voor de Ronde van Vlaanderen. De oud-winnaar voelt zich zowel fysiek als mentaal uitgeput.

Wellens begon het seizoen met eindwinst in de Ster van Bessèges en was ook in Tirreno-Adriatico (zevende in het eindklassement) goed op dreef, maar de aanvaller is de laatste weken op zoek naar zijn beste benen. Zo wist hij in Milaan-San Remo en Dwars door Vlaanderen geen hoofdrol te vertolken.

Degenkolb werd in aanloop naar de Vlaamse Hoogmis 32ste in Milaan-San Remo, 29ste in de E3 Saxo Bank Classic en 27ste in Gent-Wevelgem. De snelle Duitser was vorig jaar nog mee in de diepe finale van de Ronde van Vlaanderen. Degenkolb kwam in de editie van 2020 uiteindelijk als negende over de streep.

Binnen de ploeg van Lotto Soudal is het ook uitkijken naar Florian Vermeersch en Tosh Van der Sande. De jonge Vermeersch was in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne en de E3 Classic goed voor een top 20-plaats, Van der Sande is de nummer vijf van de voorbije Dwars door Vlaanderen. Brent Van Moer en Frederik Frison vervolledigen de selectie.

Selectie Lotto Soudal voor Ronde van Vlaanderen (4 april)

John Degenkolb

Fredrik Frison

Roger Kluge

Tosh Van der Sande

Brent Van Moer

Florian Vermeersch

Tim Wellens