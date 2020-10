Lotto Soudal vist toch nog twee renners uit het middenveld op

Lotto Soudal kan ook in 2021 beschikken over de diensten van Tosh Van der Sande en Tomasz Marczynski. De Belg en de Pool kregen eerder nog een brief op de mat waarin stond dat hun contract niet verlengd werd, maar de formatie van manager John Lelangue gaat toch met ze verder.

Van der Sande, die al negen seizoenen bij Lotto Soudal fietst, en Marczynski, al vijf jaar bij de ploeg, hebben een contract getekend tot eind 2021. Ze komen in een ploeg te rijden die een flinke verjongingskuur heeft ondergaan. “De ploeg is stevig verjongd”, weet ook de 29-jarige Van der Sande. “Ik voel me zelf nog jong genoeg, maar ik hoop iets te kunnen betekenen voor die jonge mannen. Ik zal mijn verantwoordelijkheid opnemen. Ze kunnen op me rekenen.”

De 36-jarige Marczynski is zich bewust van de verandering bij Lotto Soudal. “Na vijf seizoenen kennen ze me intussen. Ze weten ook dat ik de jeugd, die er aan komt, goed zal begeleiden. Met mijn ervaring maak ik ze wel wegwijs in het peloton. Ik kijk er alvast naar uit. De jeugd is de toekomst. Er zitten zeker en vast grote talenten in”, zegt de Pool, die in het verleden al twee Vuelta-etappes won.

Met de verlenging van Van der Sande en Marczynski heeft Lotto Soudal nu 27 renners voor volgend seizoen. Voor Jelle Wallays, Sander Armée, Nikolas Maes, Brian van Goethem, Rémy Mertz, Rasmus Iversen en Jonathan Dibben lijkt de situatie uitzichtloos. Adam Hansen heeft al aangegeven te stoppen.