Lotto Soudal trekt met Caleb Ewan en Thomas De Gendt naar UAE Tour

Lotto Soudal heeft zijn zevenkoppige selectie gepresenteerd voor de komende UAE Tour. De Belgische WorldTour-formatie hoopt met Caleb Ewan de nodige sprintsuccessen te boeken. Ook Thomas De Gendt en Harm Vanhoucke zijn van de partij.

Ewan bewaart goede herinneringen aan de UAE Tour. De rappe Australiër won in 2019 en 2020 namelijk een etappe in de Verenigde Arabische Emiraten. In 2017 was hij ook al eens succesvol in de Abu Dhabi Tour. De etappe met aankomst op de Hatta Dam zit dit jaar niet in het parcours, maar Ewan kan wellicht scoren in de vier vlakke ritten.

Ewan kan rekenen op een sterke sprinttrein, bestaande uit locomotieven als Thomas De Gendt (die de eerste kilometers voor zijn rekening kan nemen), Tosh Van der Sande, Roger Kluge en Jasper De Buyst. “Ik heb een vrij goede winter gedraaid en de UAE Tour is altijd een mooie eerste krachtmeting tussen de snelle mannen. Ik kijk er echt naar uit”, aldus Ewan.

De eerder genoemde Vanhoucke en de Australiër Harry Sweeny zijn ook opgeroepen voor de UAE Tour. De 23-jarige Vanhoucke is wellicht in staat om een goed klassement te rijden. De jonge renner liet vorig jaar al enkele mooie dingen zien bergop. Voor de 22-jarige Sweeny is het overigens zijn debuut als prof.

Selectie Lotto Soudal voor UAE Tour (21-27 februari)

Jasper De Buyst

Thomas De Gendt

Caleb Ewan

Roger Kluge

Harry Sweeny

Harm Vanhoucke

Tosh Van der Sande