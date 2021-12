Lotto Soudal raakt verzekeraar Yuzzu kwijt als sponsor

Lotto Soudal zal het in 2022 moeten doen zonder de sponsoring van Yuzzu. De verzekeringsmaatschappij, die eerder door het leven ging als Touring Verzekeringen, gaat het aflopende contract als sponsor van de WorldTour-ploeg niet verlengen.

“Een beslissing die we genomen hebben op basis van objectieve data”, vertelt Kenneth Vansina van Yuzzu aan Het Nieuwsblad. “De doelstellingen die we vooropstelden inzake visibiliteit en ‘brand awareness’ hebben we niet gehaald. Of dat te maken heeft met sportieve prestaties? Voor een stuk wel. Het hangt samen met zeges, maar ook met aanwezigheid in ontsnappingen.”

De naam van Yuzzu stond sinds 2020 op het shirt en op de broek van de renners van Lotto Soudal. Het bedrijf was een co-sponsor, net als bijvoorbeeld fietsensponsor Ridley en kledingsponsor Vermarc.

Het team van manager John Lelangue kreeg eerder dit jaar al te horen dat Soudal na 2022 stopt als hoofdsponsor. De producent van bouwmaterialen maakt in 2023 naar verluidt de overstap naar de Quick-Step-ploeg van Patrick Lefevere.