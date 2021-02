Lotto Soudal met Wellens en Gilbert in Omloop Het Nieuwsblad

Lotto Soudal heeft haar huiswerk voor de Omloop Het Nieuwsblad ingeleverd. De formatie van John Lelangue komt aan de start met een overwegend Belgische selectie. Onder meer Philippe Gilbert en Tim Wellens zullen 27 februari van start gaan in de openingsklassieker.

Gilbert heeft als tweevoudig winnaar van de Omloop recht van spreken in de Omloop. Tim Wellens werd onlangs door ploegmaat Thomas De Gendt naar voren geschoven als topfavoriet voor de wedstrijd. “Tim heeft bewezen dat hij in poleposition ligt om de Omloop te winnen.”

Gilbert en Wellens krijgen met Florian Vermeersch, Brent Van Moer en Frederik Frison maar liefst drie landgenoten mee aan hun zijde. Andreas Kron en Stefano Oldani maken de ploeg compleet.

Wellens werd in 2019 al eens derde in de Omloop Het Nieuwsblad. Gilbert won de koers in 2006 en 2008. In 2002 schoot de formatie voor het laatst de hoofdvogel af in de Omloop Het Nieuwsblad. Destijds pakte Peter Van Petegem zijn derde en laatste overwinning in de Vlaamse seizoensopener.

Selectie Lotto Soudal voor de Omloop Het Nieuwsblad (27 februari)

Frederik Frison Frederik Frison

Philippe Gilbert Philippe Gilbert

Andreas Kron

Stefano Oldani

Brent Van Moer

Florian Vermeersch Florian Vermeersch

Tim Wellens Tim Wellens