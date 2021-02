De Gendt tipt Wellens voor Omloop Het Nieuwsblad: “Hij is op en top klaar”

De Omloop Het Nieuwsblad is niet ver meer en dus vliegen ook de prognoses ons om de oren. Thomas De Gendt zoekt zijn favoriet voor de openingsklassieker in eigen gelederen: Tim Wellens. “Ik geloof er echt in.”

“Tim heeft bewezen dat hij in poleposition ligt om de Omloop te winnen”, zegt De Gendt in het radioprogramma De Tribune van Sporza. De 29-jarige Wellens won onlangs de Ster van Bessèges en dat maakte indruk op De Gendt: “Dat was niet tegen Janneke en Mieke.”

“Ik weet wat hij op stage kon en hij is alleen maar in stijgende lijn gegaan”, vervolgt de ervaren Lotto Soudal-renner. “Hij is op en top klaar voor de Omloop. Hopelijk staat Tim in de Omloop op één. Dat zou heel mooi zijn voor de ploeg en hemzelf. Dan heeft hij eindelijk een klassieker op zijn naam staan.”

Wellens moest ziek uitstappen in de Tour de la Provence, maar dat was volgens De Gendt meer uit voorzorg. “Hij weet wat het belangrijkste is: met een goed gevoel naar de Omloop gaan. Die twee dagen extra koers zouden misschien meer kwaad dan goed gedaan hebben. Hij is slim genoeg om op tijd te stoppen.”

Wellens werd in 2019 al eens derde in de Omloop Het Nieuwsblad. In 2002 schoot de formatie voor het laatst de hoofdvogel af in de Omloop Het Nieuwsblad. Destijds pakte Peter Van Petegem zijn derde en laatste overwinning in de Vlaamse seizoensopener.