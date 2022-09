Lotto Soudal met Andreas Kron naar Giro dell’Emilia

Andreas Kron lijkt de voornaamste speerpunt bij de selectie van Lotto Soudal voor de Giro dell’Emilia. Donderdag werd de Deen nog vijftiende in de Coppa Agostini. Voor Kron is het zijn debuut in de Italiaanse najaarskoers.

Kron reed eerde deze maand al de Giro della Toscana en de Coppa Sabatini in Italië, waar hij zevende en achtste werd. Vorig jaar won hij nog etappes in de Volta a Catalunya en de Ronde van Zwitserland. Ook reed hij dit jaar bij zijn debuut meteen de Tour de France uit.

Verder maken de Belgen Viktor Verschaeve, Harm Vanhoucke en Maxim Van Gils deel uit van de selectie. Die laatste maakte begin dit jaar indruk door in de Saudi Tour op een loeisteile beklimming weg te rijden van de concurrentie en een etappe en het eindklassement te winnen. Wellicht kan hij ook wat betekenen op de steile slotklim in Bologna.

Lotto Soudal zal gebrand zijn op een goed resultaat. De ploeg kent een moeizame periode door tegenvallende prestaties en het vetrek van manager John Lelangue.

Selectie Lotto Soudal voor Giro dell’Emilia (1 oktober)

Carlos Barbero

Filippo Conca

Andreas Kron

Kamil Malecki

Harm Vanhoucke

Maxim Van Gils

Viktor Verschaeve