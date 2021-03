Lotto Soudal met alle kopmannen in Milaan-San Remo

Lotto Soudal spreidt haar kansen in Milaan-San Remo. De Belgische WorldTour-ploeg komt zaterdag met alle kopmannen aan de start in La Primavera. Caleb Ewan en John Degenkolb hopen op een sprint, terwijl Philippe Gilbert en Tim Wellens het op de aanval moeten gooien.

Degenkolb is een oud-winnaar van Milaan-San Remo. De Duitse sprinter wist in 2015 te zegevieren in de eerste monumentale klassieker van het jaar. Ewan stond ook al eens op het podium: in 2018 won hij de sprint achter solowinnaar Vincenzo Nibali. Philippe Gilbert werd in 2008 en 2011 derde in La Primavera.

Voor Gilbert staat bovendien zijn ‘Strive For Five’ op het wensenlijstje. De 38-jarige Waal, die al zestien keer aan de start stond in Milaan-San Remo, heeft vier van de vijf monumenten al op zijn palmares staan, behalve Milaan-San Remo.

De selectie van Lotto Soudal wordt gecompleteerd door helpers Frederik Frison, Jasper De Buyst en Roger Kluge.

Selectie Lotto Soudal voor Milaan-San Remo 2021 (20 maart)

John Degenkolb

Jasper De Buyst

Caleb Ewan

Frederik Frison

Philippe Gilbert

Roger Kluge

Tim Wellens