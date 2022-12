‘Lotto Dstny zal volgend jaar niet deelnemen aan Giro d’Italia’

Lotto Dstny zal in 2023 niet aan de start verschijnen van de 106e editie van de Giro d’Italia, zo meldt Het Laatste Nieuws. De Belgische formatie is als ProTeam niet verplicht om deel te nemen aan alle WorldTour-koersen en wil in de maand mei vooral kleinere koersen betwisten.

Omdat de ploeg na degradatie uit het hoogste echelon van de wielersport in 2023 geen WorldTeam meer is, heeft het de vrijheid om te passen voor bepaalde WorldTour-wedstrijden. Als een van de beste twee ProTeams kreeg het wel een automatische wildcard voor alle WorldTour-koersen, maar volgens Het Laatste Nieuws past de formatie in 2023 dus voor de Giro d’Italia.

Lotto Dstny wil in de maand mei vooral kleinere koersen – denk aan de Vierdaagse van Duinkerke – betwisten, in de hoop zo meer UCI-punten te sprokkelen. Bovendien voelt de ploeg zich momenteel niet klaar om drie grote rondes in één seizoen te rijden. Lotto Dstny zou komend jaar ook passen voor twee grote meerdaagse rittenkoersen, met Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland. Er werd eerder al afgezien van een Australisch seizoensbegin.

De Belgische formatie was de voorbije jaren erg succesvol in de Giro d’Italia. Zo won de ploeg in de laatste editie van de Ronde van Italië – met dank aan Thomas De Gendt – de achtste etappe naar Napoli. Ook sprintkopman Caleb Ewan snelde de voorbije jaren naar meerdere dagsuccessen op Italiaanse bodem.