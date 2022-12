Lotto Dstny niet te zien in eerste WorldTour-koersen in Australië

Lotto Dstny, dat volgend jaar zal koersen op een ProTeam-licentie, zal in 2023 niet deelnemen aan de eerste WorldTour-koersen van het seizoen in Australië. In het verleden was de Belgische ploeg wel altijd aanwezig in de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race, en met succes.

Omdat de ploeg in 2023 geen WorldTeam meer is, heeft het de vrijheid om te passen voor bepaalde WorldTour-wedstrijden. Het is met andere woorden niet verplicht om deel te nemen aan de eerste WorldTour-wedstrijden op Australische bodem. “Een bewuste keuze om zoveel mogelijk renners en personeel aanwezig te hebben op onze eerste stage in januari”, laat de ploeg weten aan Het Laatste Nieuws.

De formatie was de voorbije jaren wel altijd van de partij Down Under en boekte ook de nodige successen. Zo won de ploeg in de laatste editie van de Tour Down Under (2020) liefst drie van de zes ritten, met dank aan Caleb Ewan (2x) en Matthew Holmes.

Caleb Ewan

Twee renners van Lotto Dstny, sprintkopman Caleb Ewan en Jarrad Drizners, zullen overigens wel gewoon deelnemen aan de Tour Down Under (17-22 januari) en de Cadel Evans Great Ocean Road Race (29 januari). Dat zullen ze doen namens de nationale ploeg van Australië. Ewan gaat op voor zijn tiende ritoverwinning in de Tour Down Under.