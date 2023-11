maandag 13 november 2023 om 10:07

Lotto Dstny vist jonge Nieuw-Zeelander op bij Bolton Equities Black Spoke

Logan Currie blijft prof in 2024. Bolton Equities Black Spoke, de huidige ploeg van de 22-jarige Nieuw-Zeelander, houdt er na dit seizoen mee op, maar Currie heeft onderdak gevonden bij Lotto Dstny. Hij heeft een contract voor één seizoen getekend bij het Belgische ProTeam.

“Ik ben nog heel jong, maar ik beschouw mezelf als een klassementsrenner en tijdritspecialist”, vertelt Logan op de site van zijn toekomstige werkgever. “Ik kijk er naar uit om volgend jaar bij Lotto Dstny te koersen en ik denk dat ik veel kan leren in deze nieuwe omgeving. Het team heeft de voorbije maanden enorm geïnvesteerd in het aspect ‘performance’ en ik ben ervan overtuigd dat ik hier veel vooruitgang kan boeken.”

Currie kent België goed. Als jonge renner verbleef hij er tijdens het wielerseizoen drie jaar omdat hij voor een jeugdploeg uit het land reed. “Maar ik ben geen kassei- of klassiekerspecialist”, lacht hij. “Ik houd van jullie wedstrijden, maar ik ben meer een tijdrijder en een renner voor een algemeen klassement. Ik wil de ploeg en de kopmannen bijstaan in zware klimwedstrijden of de vluchters inhalen in vlakke etappes om onze sprinters aan winst te helpen. Uiteraard hoop ik om af en toe eens voor mezelf te kunnen rijden en droom ik van een goed resultaat. Als ik die kans krijg, zal ik die met beide handen grijpen.”

Kurt Van de Wouwer, de sportief manager van Lotto Dstny, noemt Currie een ‘veelbelovende renner’. ‘In onze ploeg beschikken we over niet veel renners met zijn profiel. Hij zal onze kopmannen bijstaan in kleinere etappekoersen en in wedstrijden met een heuvelachtig parcours. Samen met onze performance afdeling geloven wij dat hij de volgende stap in zijn carrière in ons team kan zetten.”