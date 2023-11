donderdag 9 november 2023 om 10:07

Nieuw-Zeelandse wielerploeg Bolton Equities Black Spoke stopt definitief

Scott Guyton, de algemeen manager van Bolton Equities Black Spoke, heeft slecht nieuws. De Nieuw-Zeelandse formatie verdwijnt volledig uit de wielersport. De ploeg zag eerder Bolton Equities afhaken als titel/hoofdsponsor, maar wilde met de hulp van alternatieve geldschieters nog wel doorgaan op continentaal niveau. Dit bleek echter ijdele hoop.

Investeringsmaatschappij Bolton Equities was de voorbije vier seizoenen als titelsponsor de grote geldschieter van de ploeg, maar trekt zich aan het einde van dit wielerseizoen terug als hoofdsponsor. De wielerformatie ging vervolgens op zoek naar aanvullende sponsoren om het ontstane financiële gat op te vullen. De ploeg hoopte volgend jaar door te kunnen gaan op continentaal niveau, maar dit kon alleen met de hulp van alternatieve geldschieters.

In oktober was men binnen de ploeg nog zeer optimistisch over een verdere toekomst op continentaal niveau, maar de zoektocht naar een nieuwe geldschieter leverde uiteindelijk niks op. “Aan alle mooie dingen komt een eind en helaas is Black Spoke geen uitzondering”, begint manager Scott Guyton zijn relaas in een perscommuniqué. “Het doet me pijn om aan te kondigen dat we er niet in zijn geslaagd om de benodigde sponsors voor 2024 binnen te halen.”

Bitterzoet einde

“Black Spoke zal aan het einde van het jaar verdwijnen. Het is een bitterzoet einde, aangezien we iets belangrijks en unieks hebben neergezet. Black Spoke heeft onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op de Nieuw-Zeelandse wielergeschiedenis. De prestaties van het team hebben onze stoutste dromen overtroffen. Maar het was ook een enorme uitdaging om de ploeg te runnen, gezien de logistieke vereisten en het onvoorspelbare karakter van de wielersport.”

“Dit is het einde van de Black Spoke-ploeg, maar ik hoop dat de erfenis die we hebben achtergelaten Nieuw-Zeelandse renners, maar ook renners buiten Nieuw-Zeeland, zal blijven inspireren en motiveren. Renners uit Nieuw-Zeeland kregen via onze ploeg de kans om te schitteren op het wereldtoneel. Ik wil iedereen bedanken die deel heeft uitgemaakt van deze onvergetelijke reis.”

Bolton Equities Black Spoke had afgelopen seizoen 23 renners onder contract staan, met als bekendste namen Aaron Gate, Rory Townsend, Logan Currie, Mark Stewart, James Fouché en Jacob Scott. De ploeg won dit seizoen vijftien wedstrijden en was succesvol in onder meer de Tour of Taihu Lake, Tour de Langkawi en La Roue Tourangelle.