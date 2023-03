Lotto Dstny trekt met sprinters De Lie en Ewan naar Milaan-San Remo

Lotto Dstny heeft de selectie voor Milaan-San Remo onthuld. Het Belgische ProTeam heeft twee favorieten voor de zege in huis: Arnaud De Lie als Caleb Ewan zouden het beiden af kunnen maken als de wedstrijd in een sprint eindigt.

De Lie – ook al een van de revelaties van vorig jaar – kende een wervelend begin van 2023. De oersterke sprinter wist al drie keer te winnen – eerst in de Clàssica Comunitat Valenciana 1969, daarna tweemaal in de Ster van Bessèges –, werd vervolgens tweede in de Omloop Het Nieuwsblad en reed ook nog naar een zevende plek in Kuurne-Brussel-Kuurne. Vervolgens startte hij met veel ambitie in Parijs-Nice, maar deze ronde verliep minder succesvol. Buiten een vijfde plaats op dag één behaalde hij geen korte klasseringen.

Ewan wist dit jaar nog niet te winnen, maar was er wel twee keer uitzonderlijk dichtbij. In de UAE Tour verloor hij met minimaal verschil van Tim Merlier, terwijl Gerben Thijssen de zege kreeg toegewezen in de Grote Prijs Monseré. Over de uitslag van die laatste koers is nog altijd onduidelijkheid. Omdat het fotofinishapparatuur bij die laatste koers te wensen overliet, heeft Lotto Dstny een klacht ingediend bij de UCI.

In het verleden eindigde Ewan al twee keer op het podium van Milaan-San Remo. Zowel in 2018 als 2021 was hij tweede. Dit jaar krijgen hij en De Lie de steun van Jarrad Drizners, Jasper De Buyst, Frederik Frison, Jacopo Guarnieri en Maxim Van Gils.

