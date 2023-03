De Lie over samenwerking met Ewan: “Hoop dat we er beiden bijzitten na de Poggio”

Lotto Dstny staat zaterdag met twee snelle mannen aan de start van Milaan-San Remo: de ervaren Caleb Ewan en de debuterende Arnaud De Lie. Die laatste verwacht geen scenario waarbij een keuze tussen de twee moet worden gemaakt in de finale. ”Ik denk dat de kans klein is dat we met z’n tweeën op de Via Roma aankomen in een groep die gaat strijden om de zege”, zegt hij in gesprek met La Dèrnière Heure.

“We kunnen allebei goed aan de voet van de Cipressa komen ​​en vanaf daar kijken we verder. Eenmaal boven zullen we een idee hebben wie goed is en wie niet”, vertelt De Lie. “Als we er beiden nog bijzitten bovenop de Poggio, is het aan de ploegleiders om een keuze te maken. We hebben geen tijd om te praten, maar via de communicatie kunnen ze ons vertellen wat we moeten doen. Maar ik hoop dat we er allebei zijn, het zal de kans vergroten dat het bij elkaar blijft. Bovendien hebben we het geluk dat we allebei erg snel zijn.”

Geen schrik van de afstand

De Lie rijdt Milaan-San Remo – 294 kilometer lang – zaterdag dus voor het eerst. Heeft hij geen schrik van de afstand? “Nee, nee, het is maar veertig minuten meer dan Plouay en Gent-Wevelgem, koersen die ik al gedaan heb. Ik ga mijn ogen dichtdoen en niet aan die veertig minuutjes extra denken”, klinkt het. “We hebben een goed team, met bijvoorbeeld Pascal Eenkhoorn, Jacopo Guarnieri en Frederik Frison. Maar het zal niet aan ons zijn om de koers te controleren. We moeten onze renners gebruiken om goed geplaatst te zitten voor de Capo Berta, de lastigste van de drie Capi.”

Vervolgens is het zaak om ook in goede positie te beginnen aan de Cipressa, aldus De Lie. “En hopelijk, als ik er dan nog steeds bij zit, aan de Poggio. Als je op die punten bent waar je zou moeten zijn, heb je alleen nog goede benen nodig. Zonder goede benen kom je niet met succes over de Cipressa en je kansen om over de Poggio te komen, zijn dan nog kleiner.”

Hopen op hondenweer

Zelf aanvallen, zoals hij deed in de Omloop Het Nieuwsblad, is voor De Lie geen optie in Milaan-San Remo. “Je moet dan veel sterker zijn dan dat ik nu ben. In andere wedstrijden, en zelfs in de Omloop bijvoorbeeld, deed ik het wel, maar die koers is anders. Ik wil echt over de Poggio komen en dan vervolgens zien hoe ik me voel. Dat hangt heel erg af van hoe de koers verloopt.”

Het lijkt zaterdag droog en zonnig te worden aan de Italiaanse Rivièra. Goed nieuws voor de deelnemers aan Milaan-San Remo, zou je zeggen, maar De Lie denkt daar anders over. De 20-jarige schaduwfavoriet hoopt dat het slecht weer wordt tussen startplaats Abbiategrasso en finishplaats San Remo. “Het is niet wat ze bij het team leuk zouden vinden, maar ikzelf verkies slecht weer en zelfs wat regen. Ik rijd veel beter in de regen. Ja, regen en sneeuw op zaterdag – dat zou goed voor me zijn.”

