Lotto Dstny met rappe Menten en teruggekeerde Campenaerts in Dauphiné

Lotto Dstny heeft de selectie voor het Critérium du Dauphiné rond. Het Belgische ProTeam, dat de Giro d’Italia oversloeg en nu vol in voorbereiding is op de Tour de France, zal met onder meer boegbeelden Victor Campenaerts en Thomas De Gendt starten. Milan Menten is de sprinter van dienst.

Voor de zwaardere etappes rekent Lotto Dstny vooral op Maxim Van Gils en de Argentijn Eduardo Sepúlveda. Hardrijders Harry Sweeny en Brent Van Moer maken het zevental van de Belgische formatie compleet voor de Dauphiné, die zondag 4 juni van start gaat.

Thomas De Gendt stond al vijf keer eerder aan de start van de Dauphiné en een keer was hij aan het feest. In 2017 wist hij namelijk solo de lastige openingsrit naar Saint-Étienne te winnen en droeg hij liefst vijf dagen de gele leiderstrui.

