Lotto Dstny is met De Lie klaar ‘om strijd aan te gaan’ in Vierdaagse van Duinkerke

Lotto Dstny is niet actief in de Giro d’Italia, maar de Belgische ploeg zal deze week wel weer in actie komen. De formatie begint dinsdag aan de Vierdaagse van Duinkerke en is gebrand op een goed resultaat. De meest opvallende naam in de selectie: Arnaud De Lie.

De Lie was de laatste weken nog ontzettend goed op dreef. De sterke sprinter won namelijk de Grand Prix du Morbihan en was ook dicht bij de zege in de Tro-Bro Léon (2e). In de Vierdaagse van Duinkerke, een rittenkoers die overigens bestaat uit zes etappes, hoopt de nog altijd maar 21-jarige Waal weer te scoren. Oud-renner Maxime Monfort, een van de ploegleiders van Lotto Dstny in de Franse ronde, heeft erg veel vertrouwen in zijn poulain.

Monfort blikt met persbureau Belga vooruit op de komende dagen. “We beginnen mogelijk met een massasprint als afsluiter van de eerste etappe. Daags nadien is de kans op een nieuwe groepsspurt wel groot, ook al is het aankomst bergop. We zien wel hoe het verder loopt na die openingsetappe. We bekijken deze rittenkoers van dag tot dag. We hebben eveneens Brent Van Moer mee. Ook die kan hier iets laten zien.”

Lees ook: Voorbeschouwing: Vierdaagse van Duinkerke 2023 – Interessante sprintduels en opvallende tijdrit

Tijdrit

De vraag is of De Lie kan meedoen om de eindoverwinning. Monfort: “Het is afwachten hoe Arnaud de tijdrit (van 15,9 kilometer, red.) zal verteren. Een echte specialist is hij niet, maar langs de andere kant kan hij dit wel aan. Als we zijn vorige tijdritten analyseren, deed Arnaud het daarin niet slecht. Ook de afstand moet hem liggen. Het is 16 kilometer. Geen echt lange tijdrit, maar ook geen korte. Aan motivatie en kracht zal het hem niet ontbreken. We zien het wel. Eerst morgen.”

“Er staan hier een pak rappe mannen aan de start. Aan concurrentie ontbreekt het zeker niet met kerels als Tim Merlier. Ik heb hier een sterk geheel aan de start en we zijn klaar om de strijd aan te gaan”, is de ploegleider vol vertrouwen.