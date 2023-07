Lotto Dstny hard voor Caleb Ewan na gemiste kans: “Hij was totaal niet op de afspraak”

Bij Lotto Dstny waren ze niet tevreden na de elfde etappe van de Tour de France. Sprinter Caleb Ewan kwam niet verder dan een vijftiende plaats in Moulins. “Ewan was niet goed genoeg”, zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer in gesprek met Sporza.

“Dat is hard, maar het is de realiteit. Hij was zelf heel stil”, vervolgt Van de Wouwer. “We hebben de koers gecontroleerd en er kan er maar eentje winnen, maar hij was totaal niet op de afspraak. De benen waren er gewoon niet, geen excuses. We moeten nu hopen dat hij de Alpen overleeft en dat hij zich herpakt tegen de volgende kans.” Die volgende kans is pas volgende week donderdag, in de zeventiende rit naar Bourg-en-Bresse.

De eerste uitslagen van Ewan in deze Tour waren hoopvol, zegt Van de Wouwer. In Bayonne werd de Australiër derde, in Nogaro tweede. “Maar nu zijn we weer beland in het scenario van voor de Tour: niet goed genoeg. Voor het vertrouwen is het niet goed, ook bij de ploegmaats. Er was oplapwerk nodig. Lead-out Jasper De Buyst viel niets te verwijten. Caleb zat tot achthonderd meter voor het einde in een ideale positie, maar hij liet zich wegzetten. Hij wringt niet mee.”

Een etappezege in de Ronde van Frankrijk is van groot belang voor Lotto Dstny. De sponsor spreekt van een ‘mislukt seizoen’, als er geen dagsucces wordt geboekt in de Tour. “Het voorjaar was goed en na de Tour zijn er nog wedstrijden. Maar de Tour is zo belangrijk geworden, ook voor sponsors. Dat het hele jaar dan slecht is, is voorbarig. De druk is aanwezig van hen, maar die komt ook van ons. We hebben de ambitie om een rit te winnen en we geloven er nog in.”

