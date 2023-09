dinsdag 19 september 2023 om 17:37

Lotte Kopecky voor EK tijdrijden: “Ik vraag me af wat ik in frisse toestand kan”

Lotte Kopecky is komende zaterdag misschien wel de gedoodverfde favoriet voor de Europese wegtitel, maar de Belgische zal woensdag eerst nog in actie komen op de tijdritfiets. Wat mogen we van haar verwachten op het EK tijdrijden? Kopecky zelf tast nog wat in het duister.

De 27-jarige renster, die al kan terugkijken op een uitermate succesvol seizoen, lijkt dit jaar weer een serieuze stap te hebben gezet op het gebied van tijdrijden. Ze is al enkele jaren onklopbaar in eigen land, maar won onlangs nog de kortere individuele tijdrit in de Simac Ladies Tour en werd derde in de afsluitende tijdrit van de Tour de France Femmes.

Een plek bij de eerste drie, is dit ook een realistische doelstelling voor het EK tijdrijden? “Ik vraag me af wat ik in frisse toestand kan”, citeert Het Laatste Nieuws Kopecky tijdens een persconferentie. “De Tour is mijn enige referentie in het tijdrijden. Ik ben dus benieuwd wat morgen brengt.”

De regerend wereldkampioene op de weg neemt het tijdrijden wel zeer serieus. “Qua positie op de tijdritfiets heb ik deze winter samen gezeten met baancoach Tim Carswell. We bekeken toen mijn positie op de pistefiets en het voorstel kwam om ook mijn tijdritfiets mee te brengen. Ik ben dus best tevreden met hoe ik op de fiets zit.”

‘Eentonig’ parcours voor pure hardrijders

De rensters die woensdag aan de start zullen verschijnen van het EK, krijgen een biljartvlakke omloop van 29,8 kilometer in en rond Emmen voorgeschoteld. Is het iets voor een goede Kopecky? “Het zijn lange wegen, het gaat veel rechtdoor en het is een beetje eentonig”, klinkt het. “Het is iets voor pure hardrijders. Voor een type-Marlen Reusser, ja.”